Die in der vergangenen Woche in Görlitz tödlich verunglückte Rentnerin ist in einen Brunnenschacht gefallen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. "Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich um einen alten Brunnenschacht, welcher bei Sanierungsarbeiten in den Jahren 1999/2000 verschlossen worden war." Das Loch hat demnach einen Durchmesser von etwa 90 Zentimetern und ist etwa 3,40 Meter tief.