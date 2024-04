Fieberhafte Suche in Felsschluchten der Sächsischen Schweiz

Wie etwa den fünfjährigen Jonas, der am Ostersonntag in eine Felsspalte in der Sächsischen Schweiz abrutschte. Ein Großaufgebot an Suchern und 16 Rettungshunden war im Einsatz, um den vermissten Jungen zu finden. Im Dunkeln und in schwer zugänglicher Lage fand ihn Pascal Schumann mit Suchhündin Blair - neun Stunden, nachdem er von seinen Eltern als vermisst gemeldet wurde. Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Wir haben mit dem Hund eine Viertelstunde bis 20 Minuten gesucht. Dann kam der erlösende Beller von Blair. Pascal Schumann hat mit seiner Hündin Blair einen vermissten Jungen gefunden

Pascal Schumann erinnert sich: "In der Schlucht waren links von mir 50 Meter hohe, rechts 30 Meter hohe Felsen. Ich lief an einem Abhang. Blair lief schon vorneweg." Dabei hatte Blair, eine Malinois-Hündin, einen besonders schnellen Riecher. "Wir haben mit dem Hund eine Viertelstunde bis 20 Minuten gesucht. Dann kam der erlösende Beller von Blair", sagt Schumann mit einem Lächeln. Aufgeschreckt durch Blairs Bellen habe auch der kleine Jonas geschrien: "Für uns war das aber das super Zeichen, dass er noch am Leben war." Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Suche nach Kindern löst im Rettungsteam beklemmende Gefühle aus

Dabei habe der Einsatz mit einem unangenehmen Beigeschmack begonnen, erinnert sich Philipp Hauck. Der 34-Jährige suchte mit seiner Hündin Haily in der Nähe des Bereichs, wo Jonas gefunden wurde. "Gerade für die Leute im Team, die selbst Kinder haben, war es beklemmend. Da bekomme ich heute noch Gänsehaut", erinnert sich der Vater eines zweieinhalb jährigen Sohnes. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Gerade für die Leute im Team, die selbst Kinder haben, war es beklemmend. Da bekomme ich heute noch Gänsehaut. Philipp Hauck Hundeführer in der DRK-Rettungshundestaffel Leipzig

Hundestaffel sucht immer neue Helfer

Bis zu 50 Mal im Jahr werden die ehrenamtlichen Hundeführer und ihre flinken Schnüffelnasen zu Einsätzen gerufen. Deswegen suchen sie immer wieder neue Helfer. "Wir suchen Hundebesitzer mit Tieren von maximal drei Jahren. Der Hund muss motivierbar mit Futter oder Spielzeug sein", erklärt Schumann. Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Chihuahua oder Mops? Nicht jeder Hund sei für die Suche geeignet, erklärt Pascal Schumann: "Der Hund sollte nicht kleiner als ein Beagle und nicht größer als ein Rottweiler sein." Die Tiere müssten zudem fit genug sein, um Bereiche von bis zu 120.000 Quadratmetern abzusuchen. Die Hunde könnten sich bei den Trainings austoben. Doch die Übungsstunden seien auch anstrengend, für die Tiere und den Halter. Auch Menschen ohne Hund sind als Begleiter immer willkommen. Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Bei den Trainings reinschnuppern