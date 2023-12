Bei einem Unfall in Eibau im Landkreis Görlitz sind zwei Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, fuhr ein Transporter auf der B96 am Montagmorgen in einen Lkw hinein. Der Fahrer hatte gegenüber der Polizei angegeben, den am Straßenrand parkenden Lkw wegen der blendenden Sonne übersehen zu haben. Deshalb habe er nicht mehr rechtzeitig bremsen können.

