Der Eishockeyclub sei von der Gemeinde gefragt worden, ob er als Verein die Halle bewirtschaften könne, bestätigt Völkel-Baier. Man habe tagelang hin- und hergerechnet, doch wie es man auch drehe, der Verein könne das nicht stemmen. "Wir reden hier von knapp 25.000 Euro pro Monat in der Eissaison. Das bekommen wir im Leben nicht hin. So viele Sponsoren und Gelder können wir nicht generieren, um sechs oder sieben Monate Eiszeit zu stemmen."

Mit Spendenaktion die Eiszeit gerettet

Dabei sind die Jonsdorfer erprobt, was das Lösen schier unlösbarer Probleme angeht. Als im Jahr 2022 die Strompreise explodierten, konnte mit einer Spendenaktion die nächste Eiszeit gerettet werden. Alle machten mit. So setzte sich Bürgermeisterin Kati Wenzel hinter die Supermarktkasse, um Spendengelder zu akquirieren. Das Wunder gelang und vergangene Saison kamen so viele Gäste in die Eishalle wie seit Jahren nicht mehr. 29.000 Besucher wurden gezählt.

Ja, man habe sich über den letzten Winter gerettet, sagt Jens Jungmichel, zweiter stellvertretender Bürgermeister von Jonsdorf. Doch nun sei die Gemeinde am Ende. Man könne nicht mehr jährlich 120.000 bis 150.000 Euro in eine Eishalle stecken, deren Unterhalt nicht zur kommunalen Pflicht gehört. Schule und Kita gingen vor. "Unsere Grundschule muss neu gebaut werden. Wir haben da noch den DDR-Plattenbau stehen, da zieht's durch jedes Fenster", begründet Jungmichel die Entscheidung der Gemeindeverwaltung.

Hilferufe aus der kleinen Gemeinde

Die Krux: Der Luftkurort soll etwas für Touristen bieten, hat aber kaum Einnahmen. "Wir dürfen hier im Zittauer Gebirge kein Gewerbegebiet erschließen. Ich weiß nicht, wie laut wir noch um Hilfe schreien müssen", so Jungmichel. "Die Eishalle gehört zu Jonsdorf dazu und es wäre um sie jammerschade", sagt auch Robert Schwerdtner, Gemeinderat und Hotelinhaber im Ort. "Aber in der momentanen Haushaltslage ist es nun mal so, dass wir sie uns nicht leisten können."

