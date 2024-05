Während sich Jonsdorf für einen Weiterbetrieb der Touristinfo mit der benachbarten Verwaltungsgemeinschaft Olbersdorf und dem Tourismuszentrum Zittau verständigen will, befürchtet der örtliche Eissportclub für die Eishalle und damit auch für seine eigene Zukunft das Schlimmste. In einer Chat-Nachricht an MDR SACHSEN und auf der Vereinshomepage heißt es, durch die Liquidation der Tourismusgesellschaft falle die Eishalle an die Gemeinde. Ohne weitere Partnergemeinden oder -städte könne Jonsdorf sie aber nicht bewirtschaften. Bürgermeisterin Wenzel bestätigte MDR SACHSEN, dass die kleine Gemeinde den nötigen Zuschuss von 200.000 Euro im Jahr unmöglich alleine aufbringen kann.

Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL