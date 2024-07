Weitere 40 Millionen Euro soll das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zur Verfügung stellen. Nur mit dieser Förderung ist das Projekt laut Angaben umsetzbar. Die Entscheidung darüber solle noch im Juli fallen, so die Stadtwerke.

Eine deutsch-polnische Arbeitsgruppe von rund 30 Leuten arbeite intensiv am Projekt "United Heat". Damit soll die Wärmeversorgung in Görlitz und Zgorzelec bis 2030 nachhaltig und zukunftssicher gestaltet werden und die fossilen Kohle- und Gaskraftwerke in den Städten ersetzen.