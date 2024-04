Kritik an den Plänen zur Großwärmepumpe kommt von dem Freiberger Energieexperten Timo Leukefeld: "Gebäude werden in Zukunft energetisch saniert. Das heißt, der Bedarf an Heizwärme geht drastisch zurück. Und dann ist klar: Wenn ich ein zentrales System installiere, wo ich wegen der kilometerlangen Rohrleitungen sehr hohe Wärmeverluste habe, dann gibt es gigantische Verluste und immer weniger Abnehmer", sagt Leukefeld. In der Trendforschung gehe man davon aus, dass grüne Fernwärme in solchen Systemen in Zukunft dreimal so viel kosten werde wie heute. Es stelle sich die Frage: "Können sich die Menschen das leisten und ist das sozial?"