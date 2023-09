Mit ihrem Plan zur "Wärmewende" seien die drei Stadtwerke durchaus Vorreiter in Deutschland, sagt Studienleiter Mario Ragwitz. In vielen Städten seien kommunale Wärmepläne in Arbeit, man sei aber noch nicht so weit wie in der Lausitz. Sie könnten deshalb von den Erkenntnissen aus der Studie profitieren. Zwar seien die Gegebenheiten individuell unterschiedlich, aber die Analysemethoden der Studie seien übertragbar. "Wir werben dafür, dass man die Geschwindigkeit der Energiewende beschleunigt, in dem man hier kopiert. Man soll tatsächlich abgucken, damit eine ähnliche Analyse dann deutlich schneller geht."