Warum aber ist eine Gemeinschaftslösung bei der Heizung sinnvoll? Da alles über eine zentrale Anlage laufe, werde der eigene Heizkessel im Haus überflüssig, sagt Thomas Retschke. So müsse sich keiner um die eigene Heizung Gedanken machen. Auch die Ergänzung um andere Technologien sei einfacher: "Die Zentrale kann man immer wieder erweitern und auf den neusten Stand bringen." Jetzt zum Beispiel sei die Wärmepumpe aktuell. "Aber dann kommt die Brennstoffzelle oder doch synthetisches Gas oder weiß der Teufel was", sagt Retschke. "Der technische Fortschritt ist so schnell, dass die einzelnen Haushalte das gar nicht so realisieren können. Was wir heute bauen, das kann schon übermorgen wieder veraltet sein", sagt er.