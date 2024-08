Bildrechte: TSV 1861

Forstenschanze Fliegen wie Eddie the Eagle: Skispringen in der Oberlausitz

22. August 2024, 05:00 Uhr

Alles ist möglich. Das bewies der britische Skispringer "Eddie the Eagle" schon 1988. Er war kein Ausnahmetalent und sprang trotzdem bei den Olympischen Winterspielen in Calgary. Der damals einzige Skispringer aus Großbritannien wurde weit abgeschlagen Letzter, erzielte aber mangels Heimkonkurrenz britische Rekordweite. Und die Fans feierten ihn. Eddie inspiriert viele mit seiner Beharrlichkeit - bis heute. Der Wintersportverein in Spitzkunnersdorf verdankt ihm den jüngsten Nachwuchs.