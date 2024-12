Noch bis Mitte Dezember ist die Aktion 155 im Landkreis Görlitz unterwegs - neun Stationen sind es insgesamt. Angefragt haben die Organisatoren aber in einigen Orten mehr, wie die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Görlitz, Marika Vetter, berichtet: "Bei vier Gemeinden sind wir dann so bei unseren Anfragen abgetreten. Einmal war es der falsche Ort. Dann war es: Na ja, wie wollen Sie denn da machen? Vielleicht schaffen Sie es ja gar nicht? Und andere haben gesagt: Ach, das Thema bei uns – nee. Das gibt es ja bei uns nicht."

Es ist kalt an diesem Nachmittag in Görlitz, wie auch an den Stationen davor. Aber das Frieren ist nicht umsonst, freut sich Katja Nollau von der Opferberatung der Polizeidirektion Görlitz: "Am Montag hat mich die Interventionsstelle angerufen und gesagt: Es war gerade eine Frau da, die hat euch am Sonntag da stehen sehen und hat gesagt, sie möchte gerne eine Beratung. Dann habe ich ein bisschen Gänsehaut gehabt, das hat mich echt gefreut."