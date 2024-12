Das Landgericht Görlitz hat einen Mann wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu vier Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 34-Jährige im November vergangenen Jahres seinen 33 Jahre alten Mitbewohner schwer verletzt hatte. Das Opfer sei später an seinen Verletzungen gestorben, wie das Gericht mitteilte.

Den Ermittlungen zufolge war es zwischen den beiden Männern in ihrer Unterkunft in Bernsdorf zu einer Auseinandersetzung gekommen. Der Streit sei eskaliert als der 34-Jährige seinem Kontrahenten mehrfach gegen den Kopf geschlagen und ihn anschließend gegen einen Bartresen gestoßen habe. Laut Gericht trat der Angeklagte erneut auf den dann am Boden liegenden Mann ein.