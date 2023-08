Nach der Schlägerei in einem Club in Görlitz Mitte Juli hat die Polizei erste Erkenntnisse zu den Hintergründen der Randale. Wie die Polizeidirektion am Dienstag mitteilte, habe man "umfangreiches Videomaterial" der Tat ausgewertet. Es könne ausgeschlossen werden, dass die Täter sich gewaltsam Zutritt zu der Abiturfeier im Club verschaffen wollten, so die Polizei. Auch Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund gebe es nicht.



Allerdings gebe es Hinweise auf Auseinandersetzungen auf oder neben der Tanzfläche im Vorfeld der Schlägerei. Man ermittle deshalb wegen des Anfangsverdachts einer Körperverletzung sowie sexueller Belästigung, hieß es.