Zum Prozessauftakt am Landgericht Chemnitz bestritt der erheblich vorbestrafte Angeklagte am Freitag die Tat. Sein Mandant habe unter enormem Drogeneinfluss gestanden, erklärte sein Verteidiger Patrick Schäfer in dessen Namen. "Herr W. bat meinen Mandanten, ihm die Hand abzuhacken", schilderte Schäfer. Dies habe er mehrfach bei Tätowiersitzungen wiederholt. "Mein Mandant hat das zunächst nicht ernst genommen und ist davor zurückgeschreckt. Er hat sich nicht durchringen können."

Eines Tages, so erklärt Verteidiger Schäfer, habe sein Mandant jedoch einen Rückfall in seine Drogensucht erlitten und zwei Gramm Crystal Meth und einen doppelten Wodka konsumiert. "In diesem Zustand ist er schließlich auf das Vorhaben des Herrn W. eingegangen und hat sich mit ihm im Stadtpark in Chemnitz getroffen", erklärte Schäfer. Als Entgelt war demnach vereinbart worden, dass der Angeklagte die abgehackte Hand behalten dürfe. Er habe sie den Ermittlungen zufolge in einem Glas einlegen wollen.