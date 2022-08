Am ersten Augustwochenende dröhnt es bei der "16. Historik Mobil" im Zittauer Gebirge aus allen Rohren. Beim Jahreshöhepunkt der Zittauer Schmalspurbahn kommen alle Liebhaber von Oldtimern der Schiene und der Straße auf ihre Kosten. Dann knattern historische Zweiräder beim Lückendorfer Bergrennen. Oldtimer - vom Pkw über Traktoren bis hin zu Lastwagen - sind in den Kurorten Jonsdorf und Oybin zu sehen. Auf den Gleisen der täglich verkehrenden Bimmelbahn gibt es einzigartige Sonderzüge zu bestaunen. "Das ganze Gebirge hat am Wochenende ein historisches Flair", freut sich Frank Liebich, einer der Organisatoren.