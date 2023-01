Nach Kabelklau Zugverkehr zwischen Hagenwerder und Zittau startet im Februar

Für Bahnreisende zwischen Görlitz und Zittau gibt es gute Nachrichten: Das Bahnunternehmen Odeg wird am 13. Februar den Zugverkehr zwischen Hagenwerder und Zittau wieder aufnehmen. Bis dahin gibt es noch Schienenersatzverkehr mit Bussen. Das teilten die Odeg und der Landkreis Görlitz mit. Noch im November hieß es von der für die Bahngleise verantwortlichen Deutschen Bahn, dass man keine Prognose für die Wiederinbetriebnahme der Strecke geben könne. Die Sperrung werde wohl voraussichtlich bis Juni dauern.

Seit Sommer vergangenen Jahres ist der Streckenabschnitt zwischen Hagenwerder und Zittau für den Zugverkehr fast ununterbrochen gesperrt. Grund sind mehrere Kabeldiebstähle an der Neißebrücke in Hirschfelde. Zuletzt schlugen die Kabeldiebe im Oktober zu, nachdem die erste große Reparatur abgeschlossen war. Sie zogen etwa 355 Meter mehradriges Fernmelde-, Signal- und Steuerungskabel aus Kupfer aus den an der Brücke verbauten Kabelschächten. Der Deutschen Bahn entstand ein Schaden von rund 250.000 Euro.