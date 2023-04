Auch wer von der B6 aus Richtung Görlitz kommt und in Richtung Zittau/Neugersdorf will, sollte ab Montag etwas mehr Zeit einplanen: Da die Auffahrt von der B6 auf die B178 in Richtung Zittau/Neugersdorf nicht möglich sein wird, wird der Verkehr zunächst über die B178 in Richtung Weißenberg geführt, also in die entgegengesetzte Richtung. Fahrer können bei der Abfahrt Spittel wenden, um dann in Richtung Zittau/Neugersdorf zu fahren. Voraussichtlich ab Ende Mai soll die Auffahrt von der B6 in Richtung Zittau/Neugersdorf wieder möglich sein.