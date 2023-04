Nach Ostern beginnen im Tunnel Königshainer Berge die Vorbereitungen für länger andauernde Sanierungsarbeiten. Am Dienstag, den 11. April wird die Fahrtröhre des Tunnels in Richtung Görlitz zwischen 8 und 17 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird an diesem Tag an der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf über die Umleitung U5 umgeleitet. Zwei Tage später, am Donnerstag, 13. April wird die Fahrtröhre in Richtung Dresden gesperrt. Die Umleitung erfolgt an diesem Tag an der Anschlussstelle Kodersdorf über die Umleitung U4. Ab Donnerstag steht in beiden Richtungen nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.