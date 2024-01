Bildrechte: Uwe Walter

Modellbauaustellung Modell und Bahn lockt Bahnfans nach Löbau

14. Januar 2024, 11:10 Uhr

In der Löbauer Messehalle zeigen bei der 18. Modell+Bahn Aussteller aus ganz Deutschland noch bis Sonntagabend ihre Nachbauten, darunter ganze Eisenbahnlandschaften, funktionsfähige Fahrzeuge sowie Schiffs- und Flugmodelle. Sie gilt als eine der größten ihrer Art in Sachsen. Die letzte Ausstellung dieser Art gab in der Oberlausitz im Jahr 2020. In den Folgejahren konnte die Ausstellung erst wegen der Corona-Pandemie und dann aus Kostengründen nicht stattfinden.