Noch bis Ende Juni können Kinder in der Löbauer Nudelfabrik spielen und bauen. Unter dem Titel "Bauspielhaus für kleine Baumeister" bietet das Team des Stadtmuseums Löbau ein Spielangebot für Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren an. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, allerdings benötigen die Kinder eine erwachsene Begleitperson.

In der Fabrik wurden bis zur Schließung 1992 die Anker-Teigwaren produziert. Seit Anfang April läuft in dem ehemaligen Nudel-Werk das Projekt "Fabrik reanimiert", bei dem Nutzungskonzepte für das Fabrikgelände ausprobiert werden. In unmittelbarer Nachbarschaft der 1874 gebauten Fabrik steht die ikonische Architektur-Villa Haus Schminke, ein Fabrikantenwohnhaus aus dem Jahr 1933.