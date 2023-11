In Löbau soll ab Dezember die ehemalige Nudelfabrik wieder mit Leben gefüllt werden. Die Stiftung Haus Schminke veranstaltet mit der Stadtverwaltung am 10. Dezember unter dem Motto "Weihnachten an der Nudelei" einen Auftakt mit Märchenzeit, Eisstockschießen und Glühwein am Lagerfeuer auf dem Fabrikhof. Die Aktion sei eine von vier Veranstaltungen, mit denen das Fabrikgelände in den kommenden Monaten bespielt werden soll, teilt die Stiftung mit. Sie sind Teil des Projekts "Fabrik reanimiert!".