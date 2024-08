Bei einem Mann, der vergangene Woche tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden wurde, liegt das Obduktionsergebnis vor. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, gibt es keine Anhaltspunkte für Fremdeinwirkungen. Es bestünden keine Zweifel mehr daran, dass sich der Betroffene das Leben nahm, heißt es in einer Mitteilung. Nach den Befunden der Rechtsmedizin seien die festgestellten Verletzungen durch Selbstbeibringung plausibel zu erklären.

Am vergangenen Donnerstag war ein 29-Jähriger kurz vor Prozessbeginn beim Zellenaufschluss in der JVA Görlitz leblos und mit massiven Verletzungen gefunden worden. Der Feuerwehrmann aus Schleife sollte sich wegen Mordes vor dem Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, für den gewaltsamen Tod eines Rentners im September 2023 in Görlitz verantwortlich zu sein. Er saß seit November in Untersuchungshaft.