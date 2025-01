Dann wird er ernst. Das Haus zurückzulassen, sei nicht einfach für ihn. Fast 30 Jahre lang hätte er zusammen mit seiner Frau alles erneuert, nachdem sie es geerbt hatte. "Ich bin ja hier aufgewachsen. 54 Jahre lang habe ich hier gelebt. Es war eine gute Dorfgemeinschaft", erzählt er. "Naja, so ist das eben. Was soll man machen?"

Etwas abseits der anderen Häuser steht ein großes Backsteinhaus. Das Dach wurde bereits abgerissen. Ein Ehepaar fährt vor. Sie wollen noch etwas abholen und den Schlüssel an die Leag übergeben, erklärt der Mann, der seinen Namen nicht in einem Artikel lesen will. Seine Frau und er seien schon im August in ihr neues Haus in Schleife gezogen.