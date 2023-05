Beim 20. Neiße Filmfestival sind am Samstag im Kühlhaus in Görlitz die diesjährigen Preise verliehen worden. Der mit 10.000 Euro dotierte Hauptpreis für den besten Spielfilm ging an den deutschen Regisseur Max Gleschinski für den Film „Alaska“. Der Preis für die beste darstellerische Leistung ging an Linda Pöppel für ihre Rolle in "Tamara" von Jonas Ludwig Walter. Als bester Dokumentarfilm wurde der polnische Film "Lombard" (Pfandhaus) ausgezeichnet. Regisseur Lukasz Kowalski erhielt dafür ein Preisgeld von 5000 Euro. Den Preis für den besten Kurzfilm erhielt Sofia Ayala für den deutschen Beitrag "Volver al Sur". Weitere Auszeichnungen wurden unter anderem für das beste Szenenbild und das beste Drehbuch vergeben.