Am letzten Mai-Wochenende wird es laut auf der Open-Air-Bühne am Görlitzer Kühlhaus. Dann steht das feministische Künstlerinnen-Kollektiv Pussy Riot auf der Bühne. Die Band zählt zu den bekanntesten kreativen Ensembles in Russland und sorgte durch ihre Kritik an Präsident Putins Politik immer wieder für Schlagzeilen. Nach Aussage des Festival-Teams können sich die Görlitzerinnen und Görlitzer auf etwas gefasst machen, denn die außergewöhnliche Performance der Gruppe sei ein politisch-musikalisch-brachiales Kunstereignis.