Zweiter Wahlgang Knappes Rennen: Wer gewinnt am Sonntag die OB-Wahl in Weißwasser?

29. September 2024, 08:00 Uhr

Am Sonntag müssen die Einwohnerinnen und Einwohner von Weißwasser noch einmal an die Wahlurne: Zwei Frauen und ein Mann treten in einer Stichwahl um den Chefposten im Rathaus an. Der Ausgang der Wahl wird mit Spannung erwartet, da sich auch ein AfD-Kandidat für den Oberbürgermeisterposten bewirbt. Er hatte im ersten Wahlgang ebenfalls viele Stimmen erhalten.