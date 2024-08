Der AfD-Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Weißwasser ist anscheinend ein Reichsbürger. Nach Recherchen von MDR Investigativ soll David Kreiselmeier Mitglied des selbsternannten "Königreich Deutschland" (KRD) sein. Die extremistische Gruppierung ist eine der bedeutendsten in der Reichsbürgerszene. Ihre Anhänger lehnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland, ihre Institutionen sowie ihr Rechtssystem ab. Das Ziel ist, laut Bundesamt für Verfassungsschutz, die Abschaffung der Rechtsordnung.

Bildrechte: AfD MDR Investigativ hat Kreiselmeier am Mittwoch nach einer AfD-Kundgebung in Weißwasser mit den Ergebnissen der Recherchen konfrontiert. Das AfD-Mitglied bestreitet, Mitglied im KRD zu sein, räumte aber Kontakte zu der Organisation ein.

Kreiselmeier und seine Bewerbung beim "Königreich Deutschland"

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Kreiselmeier hatte sich allerdings bereits im Mai 2022 initiativ für eine Stelle beim selbst ernannten "Königreich Deutschland" beworben. In dem Schreiben, welches dem MDR vorliegt, empfiehlt sich Kreiselmeier für die Bereiche "Öffentlichkeit/Medien, Innendienst/Verwaltung, allgemeine Schulbildung und Schulgründung". Als Begründung schrieb er, dass er "seit einigen Jahren" und "mit großem Interesse die Entwicklungen des Gemeinwohlstaates" verfolge und fest entschlossen sei, "ein Teil dieses Staates werden zu wollen…".

Auf Nachfrage von MDR Investigativ hat Kreiselmeier bestritten, dass die Initiativbewerbung von ihm stamme. Allerdings weisen auch die Metadaten auf eine Urheberschaft des AfD-Kandidaten hin. Auf einer internen Mitgliederliste des KRD vom Juni 2022 wird Kreiselmeier mit der Mitgliedsnummer 2090 geführt. Als MDR Investigativ ihm die Liste zeigte, sagte er: "Ich bin kein Mitglied und mir ist auch nicht bekannt, dass man in diesem Sinne Mitglied sein kann.” Nach Recherchen von MDR Investigativ ist Kreiselmeier bis heute für das "Königreich Deutschland" aktiv.

Der OBM-Kandidat und seine Beziehungen zum "Königreich Deutschland"

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im September 2022 trat Kreiselmeier einer öffentlich zugänglichen Telegram-Gruppe des "Königreichs Deutschland" bei und postete darin immer mal wieder Beiträge. So schrieb der ausgebildete Musiklehrer am 24. November 2022 in einer Diskussion über vergangene Corona-Maßnahmen: "Grundsätzlich sehe ich das auch so, dass dieses System nicht mehr gerettet werden sollte; zuschauen und genießen, wie es sich selber zerstört, scheint mir auch die sinnvollste Strategie."

Im September 2023 tauschte sich Kreiselmeier mit anderen Mitgliedern der Chatgruppe über die Lage in Bärwalde aus. Damals wurde in dem Dorf in der Oberlausitz eine Veranstaltung des "Königreich Deutschland" untersagt. Die Polizei setzte das Veranstaltungsverbot durch und kontrollierte mehrere Zufahrtsstraßen. Kreiselmeiers Kommentar: "Ich könnt heulen!" Er schlug einen einen Alternativtreffpunkt am Boxberger Strandufer des Bärwalder Sees vor.

Unterstützung bei OBM-Wahl von AfD-Spitze

Bildrechte: MDR Investigativ Am Mittwoch stellte sich Kreiselmeier als OB-Kandidat bei einer AfD-Kundgebung in Weißwasser. In der 15.000-Einwohner-Stadt wird am 1. September parallel zur Landtagswahl in Sachsen ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Der 38-Jährige gilt als aussichtsreicher Kandidat der AfD: Bei den Stadtratswahlen im Juni 2024 holte die "Alternative für Deutschland" knapp 30 Prozent und stellt seitdem die größte Fraktion in der Kommunalvertretung.

Vor rund 250 Teilnehmern warben auch AfD-Chef Tino Chrupalla, der wie Kreiselmeier zum AfD-Kreisverband Görlitz gehört, und Landtagsabgeordnete für den Lehrer. Sie empfahlen ihn als Alternative zum angeblichen Filz in der Stadtverwaltung.