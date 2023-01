Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich in der Nacht zu Dienstag in Weißwasser ereignet. Eine Polizeistreife wollte einen polnischen Pkw kontrollieren. Doch statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und raste in Richtung Polen, bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz auf Nachfrage von MDR SACHSEN.