Impfstoff-Streit: Ist Professor Stöcker ein Oberlausitzer Wohl- oder Straftäter?

Weil er einen nicht zugelassenen Coronaimpfstoff an Patienten verabreicht haben soll, steht Winfried Stöcker ab Montag in Lübeck vor Gericht. Dem heute 77-Jährigen gebürtigen Oberlausitzer wird vorgeworfen, im November 2021 am Lübecker Flughafen eine Impfaktion mit einem von ihm entwickelten und nicht zugelassenen Impfstoff organisiert zu haben. Deswegen hatte das Amtsgericht Lübeck im März 2023 einen Strafbefehl erlassen. Weil sich der Unternehmer dagegen wehrte, kommt der Fall nun vors Amtsgericht.

Stöcker ist auch in der Oberlausitz unternehmerisch tätig und kaufte 2012 das Görlitzer Jugendstil-Warenhaus. Auch in der Lausitz gab es Gerüchte und Hinweise auf illegale Impfaktionen in mehreren Orten. Mehr dazu lesen Sie hier im Bericht aus dem Jahr 2021 und in diesem Beitrag.