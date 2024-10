Auf der Bahnstrecke zwischen Zittau und Ebersbach in der Oberlausitz haben Unbekannte insgesamt elf Kabel gekappt. Das teilte die Bundespolizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Dabei handelte es sich ausschließlich um Glasfaser- und Signalkabel. Wie ein Sprecher mitteilte, wurden außerdem nach bisherigem Ermittlungsstand zwei Signalkabel in 20 Meter und 50 Meter Länge gestohlen.

Unbekannte Täter hatten am Montagabend unmittelbar unter der Straßenbrücke "Blaues Wunder" in Ebersbach die Signalkabel der Deutschen Bahn an mehreren Stellen durchtrennt. Daraufhin fiel rund um Zittau der Zugverkehr aus. Anstelle der Zugverbindung Ebersbach-Zittau fährt auch am Donnerstag noch ein Busnotverkehr.