Erneut haben Buntmetalldiebe den Bahnverkehr in der Region Chemnitz kurzzeitig zum Erliegen gebracht. Dieses Mal war der eingleisige Streckenabschnitt Chemnitz - Stollberg betroffen. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, hatten Unbekannte in der Ortslage Jahnsdorf auf knapp einem Kilometer Länge die Erdungskabel abgeschnitten. Festgestellt wurde die Tat am Karsamstag. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bahnverkehr eingestellt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.