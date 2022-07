Ab dem 5. Juli wird die A4 in Richtung Dresden rund um den Tunnel Königshainer Berge gesperrt. Ab 08:30 Uhr ist Kodersdorf die letzte mögliche Ausfahrt. Die Sperrung dauert bis zum 09. Juli um 18 Uhr. Die gleiche Stelle wird vom 12. Juli, 08:30 Uhr, bis zum 16. Juli, 18 Uhr, nochmal gesperrt. In diesen Zeiten wird die Fahrbahn saniert, außerdem laufen routinemäßige Wartungsarbeiten in der Röhre.