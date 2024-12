Der Weihnachtsverkehr auf der A4 Richtung Polen ist angelaufen. Wie die Polizei mitteilte, komme es aufgrund des hohen Reiseverkehrs vor allem zwischen Nieder Seifersdorf und Görlitz am Autobahntunnel Königshainer Berge zu Staus kommen.

Bereits am Donnerstagabend war das Technische Hilfswerk (THW) die Polizei unterstützend im Einsatz. Man rechne in den nächsten Tagen mit Staus, Unfällen und liegengebliebenen Fahrzeugen, erklärte THW-Einsatzleiter Andreas Otte. Die THW-Teams sollten in der angespannten Verkehrslage für Sicherheit sorgen.