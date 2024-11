Michelle sucht Arbeit in Dresden

Weil sie mit ihrem Partner in Dresden zusammenziehen will, sucht Michelle dort eine Stelle als Bestattungshelferin. Bis es soweit ist, würde sie aber auch gerne an ihrem Noch-Wohnort Görlitz ein Praktikum in dem Bereich machen. Noch hat sie keine Stelle gefunden. Aber sie und Christoph Scholze sind zuversichtlich, dass es klappt.

Die beiden haben heute das Abschlussgespräch. Sie sitzen sich an einem Tisch in seiner Firma gegenüber. "Man merkt, dass du schon Verantwortung übernehmen musst mit deiner Tochter", sagt Scholze. "Du bist nie zu spät gekommen. Du bist sehr zielstrebig in dem, was du dir vornimmst. Du wirst richtig schnell Fuß fassen, in dem neuen Bereich, den du dir jetzt ausgesucht hast", sagt er mit ruhiger, überzeugender Stimme. Michelle lächelt übers ganze Gesicht. Das Training habe ihr neues Selbstvertrauen gegeben, findet sie.

Piotr verließ Schule ohne Abschluss

Dass es Grund zum Optimismus gibt, zeigt das Beispiel von Piotr, der nach Michelle sein Abschlussgespräch mit Christoph Scholze hat. Der 23-Jährige kam mit 14 Jahren mit seiner Mutter und Schwester aus Polen nach Deutschland. In der Schule kam er nicht mit, zu schwer sei der Unterricht in einer für ihn fremden Sprache gewesen. Nach dem Unterricht musste er sich zusammen mit seiner Mutter um die Schwester kümmern, die im Rollstuhl saß. Zeit zum Lernen gab es wenig.

Piotr verließ die Schule ohne Hauptschulabschluss, fuhr Gabelstapler in einem Lager in Leipzig. Als er den Job verlor, kam er zurück nach Görlitz, ging ins Jobcenter und kam in Christoph Scholzes Training. Dort überlegt er sich, dass er Krankenpfleger werden könnte. Am Morgen hatte er ein Vorstellungsgespräch für einen Praktikumsplatz im Krankenhaus. Am Mittag kommt der Anruf: Er bekommt den Platz.