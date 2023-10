Patrick ist in Wolfen-Nord aufgewachsen. Einer Plattenbausiedlung, in der 1990 knapp 40.000 Menschen lebten. Jetzt sind es nur noch etwas mehr als 6.000. Auch Patrick hat den Stadtteil verlassen, während er eine Lehre zum Koch absolvierte. So hat er den Ausstieg aus der Sucht und der Armut gefunden.

Patrick ist in diesem Plattenbau aufgewachsen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Patrick ist damit ein Ausnahmefall. In Deutschland ist der schnelle Ausstieg aus der Armut selten. "Soziale Mobilität" nennt sich das Verlassen des sozialen Milieus. Laut einer Studie der OECD aus dem Jahr 2018 dauert es in Deutschland im Durchschnitt sechs Generationen - also 150 Jahre - um dauerhaft in höhere Milieus aufsteigen. Zum Vergleich: In Dänemark sind es nur zwei Generationen.