Beispiele zeigen Einfluss der Unternehmer in der Oberlausitz

Neben Jörg Drews von Hentschke Bau werden unter anderem Aktivitäten und Vernetzungen von Dietrich Kuhn von Kuhn Kies+Sand in Oberneudorf, vom Garten- und Landschaftsbauer Helge Hilse aus Oybin - Mitbegründer des extrem rechten Netzwerkvereins "Ein Prozent" - und vom Eigentümer des Görlitzer Jugendstil-Kaufhauses Winfried Stöcker anhand konkreter Beispiele in der Studie beschrieben und analysiert. Der Kernsatz der wissenschaftlichen Arbeit: Rechtes Denken, das sich in zivilgesellschaftlichem Engagement von Unternehmerinnen und Unternehmern zeigt, hat Folgen für die Verbreitung und Normalisierung extrem rechten Gedankenguts. "Wenn Menschen, die in der Region etwas darstellen, völkisches, extrem rechtes Gedankengut äußern und sich gegen die Demokratie stellen, ist das etwas anderes, als wenn das Bürger XY auf der Straße sagt", betont der Soziologe Dr. Johannes Kiess, einer der Verfasser der Studie.

Wenn Menschen, die in der Region etwas darstellen, völkisches, extrem rechtes Gedankengut äußern und sich gegen die Demokratie stellen, ist das etwas anderes, als wenn das Bürger XY auf der Straße sagt. Johannes Kiess Soziologe und Extremismusforscher

Johannes Kiess arbeitet am Else-Frenkel-Brunswick-Institut für Demokratieforschung in Sachsen. Bildrechte: Uni Leipzig

Mitarbeiter berichtet über nationalistische Ideologie im Pausenraum

Im Betrieb, in der Kneipe, im Verein seien durch solch gewichtige Fürsprecher Orte entstanden, an denen nationalistische Ideologie vorherrschend ist, führt Kiess weiter aus. "Das ist für alle, die anders denken, anders aussehen oder sonst wie nicht reinpassen extrem schwierig und auch gefährlich." So erinnerte sich ein ehemaliger Mitarbeiter von Hentschke Bau in einem Interview unter anderem an eine Situation am Hauptstandort der Firma in Bautzen: "Im Pausenraum wurde durch ein[en] Gabelstaplerfahrer vom Vergasen geredet und rechtsradikale Positionen geäußert. Kein Widerspruch in dem […] kleinen Pausenraum. Die circa 15 Mitarbeiter im Raum haben sich scheinbar durch die Äußerungen nicht gestört gefühlt."

Das Interview wurde vom Görlitzer Recherchekollektiv "15 Grad Research" geführt, dass den Leipziger Extremismusforschern auch Bilder und Videos rechter Veranstaltungen beisteuerte. Das Recherchekollektiv verfügt nach eigenen Angaben über eine Chronik zu rechter Gewalt und symbolischer Raumnahme in der Oberlausitz mit weit mehr als 800 Einträgen in den Jahren 1990 bis 2020.

Die Leipziger Forscher wollen aber mit der Studie nicht nur den Finger in die Wunde legen, sondern geben Handlungsempfehlungen. "Es braucht eine ganz klare Kante gegenüber extrem rechten und völkischen Positionen", fordert Kiess. So seien Unternehmervereinigungen und Wirtschaftsverbände in der Pflicht, für dieses Thema zu sensibilisieren und selbst aktiv zu werden.