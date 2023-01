Die Toleranz gegenüber anderen sinkt also gar nicht – sondern ist höher als je zuvor?

Nehmen wir beispielsweise die Homo-Ehe. Wenn wir in der Geschichte der Bundesrepublik zurückgehen, waren homosexuelle Handlungen sogar unter Strafe gestellt. Homosexuelle wurden verfolgt und angeklagt. Natürlich war die Toleranz in Politik und Gesellschaft etwa gegenüber Homosexuellen damals nicht höher als heute – im Gegenteil.



Insofern haben wir heute prinzipiell erst mal ein höheres Maß an gesellschaftlicher Liberalität erreicht. Aber es gibt noch bedeutende Gruppen in der Gesellschaft, die gegen diese Liberalisierung große Vorbehalte haben und glauben, dass sie existenzgefährdend für Deutschland sei. Diese Gruppen auf der politischen Rechten möchten gern zu früheren Zeitpunkten zurück, zu denen die Gesellschaft noch weniger tolerant und liberal war.

Die gesellschaftliche Entwicklung gen liberalen Einstellungen und Toleranz federt also zurück?

Politikwissenschaftler sprechen von postmateriellen Werten, die sich mit dem Aufstieg der grünen Parteien etabliert haben. Als Reaktionen erleben wir jetzt die Mobilisierung von Gegenbewegungen. Rechtspopulistische Parteien sind in vielen Teilen der Welt viel erfolgreicher als in der Vergangenheit. Gleichzeitig vertraten früher konservative Mainstream-Parteien Positionen, die heute nur noch die Rechtspopulisten vertreten. Das lässt sich also auch als ein Rückzugsgefecht autoritärer Einstellungen in der Gesellschaft deuten.

Viele Diskussionen werden nicht nur öffentlich, sondern auch privat sehr hitzig geführt. Jeder meint im Recht zu sein. Woran liegt das?

Viele Themen haben sich durch den gesellschaftlichen Wandel von einer rein politischen Ebene auf eine Ebene des Wertewandels verschoben. Wenn es um materielle Konflikte geht, ist es im Grunde einfacher Kompromisse zu schließen. Immer dann, wenn Werte in den Diskussionen verhandelt werden, seien es Familienwerte oder auch bestimmte Werte wie eine Gesellschaft ausgestaltet sein soll, ist es viel schwieriger Kompromisse zu schließen.



Für viele hängt ein Weltbild an den Vorstellungen, weil man ja dran glaubt, dass nur dieser Weg zu einer guten Gesellschaft führt. Der Mangel an Toleranz in Diskussionen ist ein allgemeines Problem. Wenn es um die Werte-Ebene geht, verschärfen sich die Argumente rasch, schnell wird der Gegenüber als Feind gesehen, oder zumindest als Mensch, der falsch denkt.

Doch gab es nicht schon immer gesellschaftliche Diskussionen über Werte?

Ja, natürlich. Die verschiedenen individuellen Einstellungen treten heute durch die sozialen Medien nur viel stärker zutage. Zugespitzte Meinungen geraten jetzt viel öfter direkt in die öffentliche Wahrnehmung. Es geht also auch um eine veränderte Öffentlichkeit.

Experten sprechen von Filterblasen-Effekten durch den Konsum sozialer Medien. Weil Algorithmen dort Informationen liefern, welche die eigenen Positionen verstärken und sie nicht infrage stellen. Das Regulativ fällt weg. Wie gefährlich ist das?

Gefährlich? Tatsächlich ist es auch immer eine Frage des Missbrauchs, insofern bin ich sehr vorsichtig, soziale Medien per se als eine Gefahr darzustellen. Sie sind Teil des gesellschaftlichen Wandels mit Fortschritten und Problematiken, auf die man reagieren muss. Zum Beispiel Hass auf Minderheiten in einer Gesellschaft oder generell Hass bis hin zu Todesdrohungen muss geahndet werden. Beleidigungen, Verleumdungen und Bedrohungen sind justiziabele Straftatbestände.

Das ist nicht einfach – es fehlt Personal, Know-How und Schnelligkeit!

Ja, manchmal sind Drohungen schwer zu verfolgen. Gleichzeitig existiert diese Fehlwahrnehmung, dass das Netz ein rechtsfreier Raum ist, in dem sowieso nichts geahndet wird. Viele glauben sich hier an einem vermeintlich sicheren Ort, an dem man alles herausschreien kann. Der eine meint es wirklich so, der andere hat einfach nur einen schlechten Tag. Insofern ist es natürlich notwendig, dass Ermittlungen stattfinden. Nicht zuletzt, damit endlich klar wird, dass auch im Netz die Menschenrechte gelten und Gewaltandrohungen geahndet werden.

Das wird ja versucht, doch die Ermittler kommen nicht hinterher…

Das ist wie im normalen Leben, hier wird auch nicht jede hasserfüllte Äußerung verfolgt. Ein grundlegendes Problem ist die größere Sichtbarkeit von Hassbotschaften. Beleidigungen bleiben im analogen Leben, es gibt kaum oder wenige Zeugen. Im Netz sind die Hassbotschaften für alle immer und immer wieder einsehbar und potenzieren sich somit in ihrer Wirkung.

Gerade Rechtsextreme mobilisieren im Netz sehr stark. Wie viel Einfluss erlangen sie?