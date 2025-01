"Wir fühlen uns sehr geehrt", sagte Vereinsvorstand Sven Kaseler. Der Preis sei eine Anerkennung der bisherigen Arbeit. "Augen auf" setzt sich seit 2004 gegen Rechtsextremismus in Zittau und Umgebung ein. Die Mitglieder engagieren sich in der Integrationsarbeit und der Demokratiebildung. Sie bringen Kindern und Jugendlichen auch die Geschichte der jüdischen Gemeinde vor Ort und ihr Schicksal während des Holocausts nahe.

Jedes Jahr im Januar verleiht die US-amerikanische Obermayer-Stiftung im Berliner Abgeordnetenhaus die Obermayer Awards an Bürgerinnen und Bürger, die einen herausragenden Beitrag zur Wahrung des Gedenkens an die jüdische Vergangenheit leisten. In diesem Jahr wird der Preis zum 25. Mal in Berlin vergeben.