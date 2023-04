Die Sorben möchten ihre Sprache besser im Alltag vertreten sehen, etwa bei Durchsagen in Bus und Bahn oder auf Hinweisschildern und in Behörden. Das erklärte Julian Nitzsche vom Rat für sorbische Angelegenheiten im Sächsischen Landtag. Es sei nicht leicht, Kinder und Jugendliche zum Erlernen der sorbischen Sprache zu motivieren, wenn sie in der Öffentlichkeit "nicht oder nur in Alibifunktion" stattfinde. So gebe es nur eine sorbische Tageszeitung und einmal im Monat eine Fernsehsendung.