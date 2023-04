Sachsen Beauftragter für Großansiedlungen muss sich noch beweisen

Um künftig auch in Sachsen Großaufträge an Land zu ziehen, wie es Magdeburg mit Intel geschafft hat, gibt es nun ein neues Amt: Dirk Diedrichs ist Beauftragter für Großansiedlungen im Freistaat. Doch seine Stelle ist umstritten. Er erklärt, was er künftig für den Wirtschaftsstandort Sachsen tun will.