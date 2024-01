Der Freistaat beteiligt sich mit anderen Bundesländern an der Erarbeitung eines Konzepts für ein bundesweit einheitliches Modell, das bis Ende Januar vorgelegt werden soll, wie Regierungssprecher Ralph Schreiber sagte. Asylbewerber in Deutschland sollen mindestens einen Teil ihrer Leistungen künftig als Guthaben auf einer Bezahlkarte bekommen. Die Nutzung solcher Bezahlkarten soll Schutzsuchenden die Möglichkeit nehmen, Geld aus staatlicher Unterstützung in Deutschland an Angehörige und Freunde im Herkunftsland zu überweisen.