Vertreter der Bundesregierung haben sich dafür ausgesprochen, Asylbewerbern in Deutschland die Leistungen einzuschränken. So sind statt eines Taschengeldes in bar spezielle Bezahlkarten oder verstärkt Sachleistungen im Gespräch. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte, Asylbewerber sollten kein Bargeld mehr bekommen. Wenn der deutsche Staat Leistungen kürze, müsse das auch wehtun. Zudem würde das die Schlepperkriminalität eindämmen. Denn die Schlepper würden oft erst später mit dem Geld bezahlt, das die Asylbewerber in Deutschland erhielten und dann in die Heimat schickten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) rief die Länder auf, diese Vorschläge anzugehen. Die Entscheidung zur Art der Hilfsleistungen liege seit Jahren in der Verantwortung von Ländern und Kommunen. Wenn Asylbewerber kein Bargeld erhalten, so das Kalkül, wäre Deutschland für Geflüchtete weniger attraktiv.



Die Vereine Pro Asyl und der Flüchtlingsrat in Sachsen-Anhalt lehnen den Vorschlag ab und haben verfassungsrechtliche Vorbehalte. Stefanie Mürbe vom Flüchtlingsrat sagte MDR AKTUELL, Rückflüsse von Geld in die Heimat der Geflüchteten werde man kaum verhindern können. Meist hätten sich die Familien der Geflüchteten verschuldet, damit Mitglieder es nach Europa schafften und das müsse dann beglichen werden. Bezahlkarten würden daran wenig ändern. Dann würden die mit der Karte erlaubten Dinge im Laden gekauft und für etwas weniger Cash weiterverkauft. Wege, um an Bargeld zu kommen, gebe es immer. Wer solle das kontrollieren?