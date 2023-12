Ein weiteres Pilotprojekt zu "Bezahlkarten" für Menschen in Asylverfahren hat in Sachsen-Anhalt der Landkreistag Jerichower Land beschlossen. Auf Anfrage von MDR AKTUELL heißt es, Details "finden sich aktuell noch in Prüfung beziehungsweise Klärung". Und: "Der Landkreis würde einheitliche Regelungen des Bundes respektive des Landes begrüßen." Bislang gebe es keine Koordination. In der sächsischen Landeshauptstadt Dresden hat die AfD die Durchführung eines Modellversuchs "Bezahlkarte für Asylbewerber" beantragt.

Andere Bezahlkartenmodelle werden etwa in Hannover, Hamburg und in Bayern bereits getestet oder sind in Planung. Dabei geht etwa Hannover mit seiner "Socialcard" einen anderen Weg: Die Geldkarte für Asylbewerber wird überregional wie eine normale Bankkarte in allen Geschäften akzeptiert, man kann sein Guthaben auch bar an Automaten abheben. Ziel sei, die Auszahlungsprozesse zu vereinfachen.