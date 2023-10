Migrationspolitik Einigung nach Konferenz: Länderchefs wollen einheitliche Bezahlkarte für Geflüchtete

Die Bundesländer haben sich auf einen gemeinsamen Kurs in der Migrationspolitik geeinigt. Allen voran wollen die Länderchefs eine bundesweit einheitliche Bezahlkarte für Geflüchtete, hieß es am Freitag in einem Abschlusspapier der Ministerpräsidentenkonferenz in Frankfurt am Main. Ein Streitpunkt bleibt die Finanzierung der Vorhaben. Die Länderchef fordern mehr finanzielle Unterstützung vom Bund.