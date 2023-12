Mitorganisator Yves Krone von der Agrargenossenschaft Lößnitz - Stollberg sagte MDR SACHSEN, man habe sich am späten Abend zu der spontanen Aktion entschlossen, nachdem die Bundespolitik am Montag wenig Signale zum Einlenken gesendet habe. "Wir wollen nicht die arbeitende Bevölkerung ausbremsen, aber wir müssen auf unsere Lage aufmerksam machen", sagte Krone. Es seien nur die beiden Zufahrten zur Autobahn blockiert worden. Die Abfahrten seien frei geblieben, damit es keinen gefährlichen Rückstau auf die Autobahn gebe. Rettungsfahrzeuge und Schulbusse hätten die Demo generell passieren können, so der Landwirt. Es sieht die Bauernproteste in einem "gesamtgesellschaftlichen Kontext" und erinnerte an ähnliche Probleme bei Handwerkern und Gastronomen. Aufgabe der Bauern sei es, bezahlbare und gute Lebensmittel zu produzieren, was durch die Sparpläne in Gefahr gerate. Weitere kurzfristige Aktionen wollten die Landwirte nicht ausschließen. Am Diensttag hatten sich rund 15 Fahrzeuge aus sieben Betrieben an den beiden Aktionen beteiligt.