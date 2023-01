Gegen ein generelles Verbot hat sich der Feuerwehrverband Sachsen ausgesprochen. Der kommissarische Vorsitzende Gunnar Ullmann zeigte sich zwar bestürzt über die Vorfälle in Berlin. Ein Böllerverbot würde aber nichts ändern, sagte Ullmann dem MDR. Diese Verrohung in Teilen der Gesellschaft sei etwas, was die Politik angehen müsste.



Ullmann forderte stattdessen, Einsätze mit Dashcams zu filmen. Dashcams an den Einsatzfahrzeugen und Bodycams seien eine Möglichkeit, Angriffe beweissicher zu dokumentieren. Wenn das nicht gelinge, habe man schlechte Karten, die Attacken durch einen Richterspruch auch zu verurteilen. Ehrenamtliche Retter müssten Angriffe selbst anzeigen. Das bedeute immer Mehrarbeit und führe zu einer hohen Dunkelziffer. Feuerwerk über der Altstadt von Görlitz. Während viele Menschen in den Kreisen Görlitz und Bautzen friedlich feierten, mussten Einsatzkräfte 26 Brände löschen. Es standen Mülltonnen, Hecken, Carports und Autos in Flammen. Hauptursache laut Polizei: "unsachgemäßer Umgang mit Pyrotechnik". Bildrechte: Lausitznews/Felix Leda

Für Dashcams an Einsatzfahrzeugen hat sich auch der Landesfeuerwehrverband von Sachsen-Anhalt ausgesprochen.

Die Kameras sind der einzige Weg, Beweise zu sichern. Die Einsatzkräfte, die Menschenleben retten müssen, habe keine Zeit zu beachten, wer sie bepöbelt oder zur Seite schubst. Gunnar Ullmann kommissarischer Leiter des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen

Dashcams hält auch Sachsens Innenminister Armin Schuster für eine mögliche Maßnahme. Die Angriffe auf Einsatzkräfte und Rettungsfahrzeuge zeugten von "immenser Respektlosigkeit gegenüber den Menschen, die unseren Staat verkörpern", so Schuster am Montag in Dresden. Die Tatverdächtigen müssten schnell und wirkungsvoll strafrechtlich verfolgt werden. "Von einem generellen 'Böllerverbot' halte ich aber nichts." Die meisten würden verantwortlich mit Silvesterfeuerwerk umgehen. "Was wir aber besser im Blick haben müssen, ist die Verbreitung von illegalen Sprengmitteln. Sie richten jedes Jahr auch in Sachsen verheerenden Schaden an – von tragischen Unglücksfällen, die leider auch tödlich enden können, ganz zu schweigen", betonte der Minister. Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) mahnt, die Verbreitung von illegalen Sprengmitteln "besser im Blick" zu haben. Denn: "Sie richten jedes Jahr auch in Sachsen verheerenden Schaden an". Bildrechte: dpa

Notfallseelsorger: Muss private Knallerei in diesen Ausmaßen sein?

Für ein Umdenken ist auch Notfallseelsorger Sven Böttger. Er frage sich, ob private Silvesterknallerei "in diesen Ausmaßen sein muss?", sagte der stellvertretende Leiter des Notfallseelsorge- und Kriseninterventionsteams im Kreis Meißen, auf Anfrage von MDR SACHSEN. "An solchen Tagen wie Silvester fährt man nicht gern raus und überbringt mit der Polizei die Todesnachricht." Nach zwei ruhigeren Silvestern 2020 und 2021 habe der Jahreswechsel aktuell gezeigt, "wie sehr Leib und Leben in Gefahr sind und welche Gefahren auch für die Tiere bestehen", meinte der ehrenamtliche Notfallseelsorger.