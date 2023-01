Feuerwehreinsatz Baumarktbrand in Plauen: Polizei sucht Zeugen

In der Silvesternacht hatten viele Feuerwehren in Sachsen zu tun: Vor allem Brände hielten die Kameradinnen und Kameraden auf Trab. So musste beispielsweise die Feuerwehr in Plauen im Vogtland zu einem Großeinsatz an einem Baumarkt ausrücken. Der Brand ist inzwischen gelöscht, doch die Polizei ermittelt nun im Zusammenhang mit fahrlässiger Brandstiftung.