Im Geraer Gesundheitsamt ist am Montagmorgen eine Bombendrohung eingegangen. Das Gesundheitsamt sowie das benachbarte Jugend- und Sozialamt in der Gagarinstraße wurden nach Polizeiangaben geräumt. Alle 149 Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt.

Nach Angaben der Stadt ist am Morgen ein Brief mit bedrohlichem Inhalt gefunden worden. Derzeit werden die Behörden unter anderem mit Spürhunden durchsucht. Die Ämter bleiben nach Angaben der Stadt am Montag auch für den Besucherverkehr geschlossen. Termine, die dadurch kurzfristig ausfallen müssen, werden laut Stadt entsprechend nachgeholt.