Auch am Freitag gab es bundesweit wieder zahlreiche Fälle. In mehreren Bundesländern meldete die Polizei am Morgen Drohungen, die meist per Mail bei Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen eingingen. Die Gebäude wurden geräumt und durchsucht, Spürhunde waren vielerorts im Einsatz, unter anderem im Erfurter Rathaus. Zunächst konnte in keinem der Fälle eine reale Bedrohungslage bestätigt werden. Die Urheber sind unbekannt, die Hintergründe waren zunächst unklar. In einigen Fällen wurden in den Schreiben Bezüge zur islamistischen Hamas sowie zum Gaza-Krieg hergestellt, aber auch der Ukraine-Konflikt war Thema.