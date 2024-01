Nachdem an einem Zittauer Schulzentrum ein Amoklauf angedroht worden war, hat die Polizei jetzt einen Jugendlichen als Tatverdächtigen ermittelt. Er habe die Tat gestanden und müsse sich nun wegen der Androhung von Straftaten und Sachbeschädigung verantworten, teilt die Polizeidirektion Görlitz mit.

In der zweiten Januarwoche waren in der Richard-von-Schlieben-Oberschule Schmierereien gefunden worden, in welchen ein Amoklauf angedroht wurde. Polizeidirektor Carsten Weber lobte die Aufklärung der Tat als Beispiel guter Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung, der Schule und dem örtlichen Polizeirevier.